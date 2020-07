Reportan a tope hospitales Covid de Nuevo Laredo

Escuchar Nota

Funcionarios de Salud estatales y municipales, advirtieron que los hospitales para atender pacientes de Covid-19 se encuentran saturados, pese a que reforzaron las medidas sanitarias y los operativos en la ciudad fronteriza, para frenar contagios y la movilidad ciudadana.El Jefe de la Jurisdicción sanitaria número 5 de Nuevo Laredo, Oscar González, precisó que el Hospital General registra una ocupación del 80 por ciento de su capacidad.González dijo que también el hospital del Issste de Nuevo Laredo, ya está al tope de enfermos de coronavirus.La semana pasada, la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, reportó una ocupación hospitalaria del 50 por ciento entre las unidades del sector salud, hospitales Covid-19 y de reconversión.Rivas dijo que ante el acelerado aumento de los contagios en Nuevo Laredo, endurecieron las acciones para que la población no salga de casa y sólo realice actividades esenciales en la calle.Dijo que este domingo exhortó al uso obligatorio de cubrebocas y que se haga de manera correcta.Asimismo, criticó a la población que a cuatro meses de que se registró el primer caso de coronavirus en Tamaulipas, al sur de la entidad, no cree en la pandemia."Ya es momento de 'creer'; no esperes a que alguien de tu familia esté contagiado para empezar a creer que esto es real", subrayó.Y superan los mil casosEnrique Rivas Cuéllar advirtió que hoy Nuevo Laredo superó la cifra de los mil casos de Covid-19.En tanto, el director de Salud municipal, Jaime Emilio Gutiérrez, dijo que con los 86 decesos, dobletean la cantidad de muertos a causa del coronavirus de la ciudad vecina de Laredo, Texas.