Reportan alza en plagios de mujeres en 2019

"Lamentablemente casi ninguna lo denuncia, y no podemos culparlas por no hacerlo, culpamos a los delincuentes que las agreden, al sistema de justicia que les falla y la sociedad que las revictimiza", indicó.

.- Las mujeres son cada vez másDe acuerdo con datos de, el número de plagios contra mujeres aumentó, en comparación con 2018.Mientrasseñaló la organización, el año pasado se contabilizaron 410.El porcentaje de mujeres secuestradas, en relación con el total de víctimas,en el mismo periodo."A ellas no sólo las privaron de su libertad, sino de su dignidad, de su integridad física y psicológica, y a muchas de ellas, de su vida", indicó en un reporte difundido este martes.Durante el año pasado, el secuestro de mujeres, en cuatro no presentó cambios y en 13 disminuyó, según el informe.El caso más grave es el de, que pasó de. También fue la entidad con más víctimas a nivel nacional.Le siguieron el, donde la cifra de víctimas pasó de 46 a 57 a nivel nacional; y la, de 21 a 55.En los últimos dos años, estas tres entidades concentraron casi la mitad de las 740 víctimas que hubo en el país:reportó que aproximadamente el 90% de las mujeres que fueron plagiadas durante 2019 también sufrieron violencia sexual.La organización sostuvo que el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y los grandes esfuerzos de las víctimas y de la sociedad civil, npara prevenirla y erradicarla."Nos llenan de profundo dolor e indignación los crímenes cometidos contra mujeres, no hay palabras para explicar el odio y la saña con la que son cometidos", señaló en el contexto de los recientes asesinatos de Ingrid Escamilla y la niña Fátima en la Ciudad de México."Y en el más triste de los escenarios nos enfrentamos a una enorme impunidad, miles de familias buscando justicia, víctimas criminalizadas e invisibles a los ojos de los juzgadores quienes siguen velando sólo por los derechos de los agresores".En el primer mes del año se iniciaron(estatales y federales) en el país por el delito de secuestro, agregó la organización.Esta cifra, precisó, fue 12.1% menor a la registrada en diciembre de 2019, que sumó 123 indagatorias."El número de víctimas que sufrieron este delito también se reportó una disminución del 12.2%, ya que durante diciembre 2019 se registraron 179 víctimas, mientras que en enero fueron 157", refirió.Los estados con mayor incidencia en enero fueron, con 26; el, con 21;, con 9;, con 5; así como, CDMX y Zacatecas, con 5.En tasa por cada 100 mil habitantes, los estados que ocuparon los primeros lugares el mes pasado son Morelos, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas."Es importante mencionar que el municipio de Xalapa, Veracruz, estuvo por varios meses consecutivos en el primer lugar de los municipios a nivel nacional con mayor incidencia del delito de secuestro", apuntó."En enero 2020, las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México ocupan la primer posición en este ranking, dejando a Xalapa en la segunda posición".