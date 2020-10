Reportan aparatoso accidente en la Latino

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Por transitar sin precaución y no respetar una señal de alto, una mujer fue señalada de ocasionar un accidente en calles de la colonia Latinoamericana la mañana de ayer, dejando a su paso considerables daños.



El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando la conductora de una Nissan Rogue blanca, identificada como Susana Beatriz Velázquez, transitaba de sur a norte por la calle Buenos Aires.



Aparentemente, al llegar al cruce con la avenida México, la mujer no hizo alto y le quitó el derecho de paso a una Mazda CX-30 que circulaba por dicha vialidad con preferencia.





El choque



El conductor de la camioneta, de nombre Carlos Eduardo Calderón, de 36 años, no pudo detenerse a tiempo e impactó en un costado la camioneta de la mujer, la cual subió a la banqueta y estuvo a punto de impactarse contra una vivienda.