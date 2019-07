Reportan asesinato de integrante de Comité Vecinal

Residentes de la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, reportaron el presunto asesinato de una integrante del Comité Vecinal.Rafael Guarneros, del Comité Fundacional de la Colonia Hipódromo, indicó que esta tarde fue encontrado el cuerpo de Cristina Chavarría en su domicilio ubicado en Cholula 140.Chavarría había participado en la lucha vecinal para evitar los abusos inmobiliarios, en particular se había enfocado en denunciar y buscar la demolición de pisos excedentes de la torre ubicada en Baja California 370.El domicilio de Chavarría estaba ubicado a un costado de la torre.Guarneros afirmó que se trató de un homicidio y dijo que los residentes no pararán hasta que se haga justicia."Fue un asesinato, pensamos que dentro de las amenazas que se han estado dando de repente por acá, alguna ya la aplicaron, es algo que no vamos a permitir que quedé impune”, afirmó.Guarneros agregó que el presunto homicidio podría estar relacionado con el activismo en contra de la torre Baja California 370 y exigió que las autoridades abran todas las líneas de investigación.