Reportan bajas ventas comercios del Centro de Ramos

Saltillo, Coah.- Las promociones por el Día del Padre llevan 15 días en el comercio de Ramos Arizpe, sin embargo, las ventas siguen igual y hasta la tarde de este sábado no había repunte en los aproximadamente 237 establecimientos, lamentó José Ángel Sánchez Robledo.



El dirigente de los comerciantes de la Zona Centro informó que gran parte de los comerciantes realizaron inversiones adicionales para atraer clientes, publicaron ofertas en la página de Facebook y el resultado es negativo.



“Sabemos que muchas fábricas reabrieron y muchos perdieron el empleo, lamentablemente. Hay unos que están trabajando hasta el 50, 60% de su sueldo, eso también nos ha perjudicado mucho en las ventas”.



Además, el festejo del Día del Padre no se compara con las celebraciones del Día de la Madre y el Día del Niño.



“La intención era hacer un evento este sábado, no se pudo por la contingencia, que no se ha levantado al 100%, entendemos esa situación y lo único que nos quedó es hacer ofertas”.







Promociones



En las promociones participan entre el 30 y 40% de los comercios afiliados a la Canaco-Ramos Arizpe, pues la mayor parte tienen otros giros.



“Pero los que se dedican a la venta de ropa de caballero, a los zapatos, están metiendo promocionesdesde hace 15 días para reactivar su economía”.



José Ángel pidió a las familias comprar en los comercios de Ramos Arizpe, que han enfrentado un año negativo.