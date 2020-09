Reportan caída de Facebook; no deja reaccionar ni mandar mensajes

Escuchar Nota

Usuarios de Facebook reportaron la caída de la red social.La plataforma mostraba un mensaje diciendo que por el momento no estaba disponible y que podía deberse a ‘un error técnico que estamos intentando solucionar’.Los problemas iniciaron cuando los usuarios no podían mandar mensajes por medio de Messenger y no podían dejar comentarios y reacciones en las publicaciones de sus amigos. A los pocos minutos ya no les fue posible entrar.Dentro de México hubo más fallas en la CDMX, Querétaro y Guadalajara.Con información de Excélsior