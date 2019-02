Reportan desaparición de familia en Edomex

Un matrimonio y su hija de tres años, quienes tienen su domicilio en el municipio mexiquense de Metepec, fueron reportados como desaparecidos desde el pasado miércoles 20 de febrero.Los familiares dieron a conocer que desde la fecha señalada, no han tenido contacto ni información sobre el paradero de Daniel Pérez Ayala, Valeria Portilla González y su hija Vanesa.Testimonios de los parientes señalan que los tres fueron vista por última vez el día mecionado alrededor de las 19:30 horas cuando salían de su domicilio en la unidad habitacional Villas de Metepec supuestamente con dirección a una tienda.Sin embargo a partir de ese momento se les perdible rastro, ya que al marcar a sus teléfonos celulares se indica que éstos se encuentran apagados, además de que ya no aparecen sus fotos de perfil en los servicios de mensajería instantánea.Asimismo, los familiares comentaron que el mismo miércoles al no obtener respuesta sobre su ubicación, fueron a buscarlos a su casa, misma que encontraron sin cerradura de seguridad.Y añadieron que encontraron dentro del departamento las llaves del auto de Daniel Pérez, aunque el vehículo no está en el estacionamiento de la unidad habitacional.Ante estos hechos, este jueves fueron emitidas las alertas Odisea para agilizar la búsqueda de los tres integrantes de la familia Pérez Portilla.Los familiares han acudido a hospitales del Seguro Social sin obtener información que les ayude a localizar a los extraviados y aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna llamadas que les indique que se pueda tratar de un secuestro.