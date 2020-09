Reportan desaparición de maestro de la UDEM

Escuchar Nota

Monterrey.- Autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones emitieron un reporte de búsqueda de un hombre de 67 años que está desaparecido desde hace tres días, en el poniente de la Ciudad.



Se trata de Sergio Humberto Sepúlveda Barrera, quien trascendió sería maestro de la Universidad de Monterrey, pero esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.



En redes sociales se dijo que había sido sacado de su casa la madrugada del viernes.



En la información del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata de la AEI se precisa que el hombre de cabello cano, lacio y corto, desapareció desde el 11 de septiembre en la Colonia Misión Cumbres.



También se precisa que es de piel blanca, ojos café oscuro, de nariz y boca mediana, y de 1.72 de estatura.



No se precisó las señas particulares o el tipo de vestimenta que traía el hombre, quien no tiene padecimientos.



Se proporcionó el número de teléfono 81 2020 7553 y 81 2020 7554 para reportar en caso de tener información de su paradero.