Reportan desaparición de siete jovencitas en dos días en Jalisco

“Por Amor a Ellxs” también publicó que desde el 13 de febrero se busca a Diana Lizbeth Pulido Torres, de 14 años, quien fue sustraída de su casa a punta de cuchillo por Armando Aceves Salas, de 23 años.



Entre el 17 y 19 de febrero, una de ellas de nacionalidad rusa. Otro caso es el de una adolescente de 14 años que fue sacada a punta de navaja de su domicilio por un sujeto con antecedentes penales.ante la desaparición de Liliana Ignateva, una quinceañera de nacionalidad rusa, quien fue vista por última vez el 17 de febrero en Tlajomulco.Al día siguiente, en ese municipio, se perdió contacto con, que como seña particular tiene un lunar en la mejilla izquierda.Desde el día 19, no se tienen noticias de. De acuerdo con la autoridad fue vista por última vez en Zapopan.La organización que busca desaparecidos,En esa misma publicación un familiar mencionó: “Ella no es así, siempre procura estar en contacto con mi madre para no preocuparla. Ha sido imposible contactar con ella, salió de la casa ayer (19 de febrero, alrededor de las 5:00 pm)”, en la zona Hermosa Provincia, en Guadalajara.La fotografía de Leslie aparece en otras publicaciones de redes sociales. Ella desapareció junto con tres de sus amigas: Paola Hernández Janacua, Vanessa Mendoza y Lizeth García.La reportera se comunicó con la Fiscalía estatal para saber si ya existe una denuncia formal por las cuatro jóvenes desaparecidas. El área de comunicación social respondió que “apenas” un familiar de una de ellas acudió a presentar denuncia por desaparición.El sujeto, según la publicación, cuenta con antecedentes penales y es originario de Tepatitlán.Con información de Proceso