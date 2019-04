Reportan dos muertos en plena Semana Santa

Dos personas sin vida fueron reportadas y localizadas ayer por la tarde en distintos puntos de Piedras Negras por lo que las autoridades se movilizaron para ubicar los hechos y determinar las causas de su muerte.En el primero de los casos se trató de un hombre de 43 años el cual decidió quitarse la vida luego de sostener una discusión con su esposa en la colonia Doctores.El sujeto respondía al nombre de Eduardo Hernández Cháirez, quien tenía su domicilio en la calle Doctor Long número 408 en el mencionado sector.Fue la esposa del sujeto quien informó a las autoridades que localizó a la víctima colgado en el patio de su vivienda y cuando intentó bajarlo ya estaba morado y no presentaba signos vitales.La Fiscalía General del Estado en su región norte uno atendió el reporte, para tomar conocimiento de los hechos y al arribar al lugar localizaron el cuerpo de Hernández Cháirez colgado de una viga en el patio.En el otro de los casos se trató de una persona sin vida que fue localizada en avanzado estado de descomposición ayer por la tarde en el interior de una bodega comercial que se ubica en la “pulga” de avenida Industrial, luego de un reporte hecho por la persona propietaria del lugar cerca de las seis de la tarde.La dueña del negocio fue informada por un auxiliar de que había olores fétidos en la bodega y al ir a ver qué pasaba vieron el cuerpo de una persona ya sin vida y el cuerpo en descomposición.Este se localizó en el interior del comercio ubicado en la colonia Vista Hermosa sobre la calle San Felipe número 106, por lo que dio parte a las autoridades, para que tomaran conocimiento del hecho y mediante la necropsia de ley determinar las causas de su fallecimiento.La persona fallecida no está identificada y según los primeros reportes no se apreciaban señales de violencia, además vestía playera negra y pantalón corto negro, por lo que fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.