Reportan dos posibles casos de coronavirus en Florida

Escuchar Nota

“El sistema de salud pública de Florida está bien preparado para manejar #COVID19. Nuestros profesionales de atención médica en todo el estado están implementando los protocolos apropiados y están listos para responder”, dijo el Departamento de Salud en un comunicado.



, aunque aún no han sido confirmados por las autoridades de salud federales, informó el Departamento de Salud de este estado, que ha sido declarado en "emergencia sanitaria".Los casos están pendientes de confirmación de los), un organismo oficial que aún no los incluyó en su lista, que está sin actualizar desde el sábado.Sí aparecen en la lista de la universidad de, que utiliza datos oficiales y ha contabilizado 86 casos en todo Estados Unidos de la enfermedad causada por el coronavirus, llamada, y originada en Wuhan (China).Los dos casos pendientes de confirmación se han registrado en la costa oeste de Florida, uno en el condadoy otro en, donde está enclavada la ciudad de Tampa.La persona afectada en Hillsborough, mientras que la de Manatte no ha salido del país en los últimos meses, según la información oficial.Ambos individuos son adultos, "están aislados y se les está prestando la atención apropiada", dijo el Departamento de Salud de Florida.El gobernador de Florida,, emitió un decreto para declarar al estado en emergencia pública sanitaria y establecer protocolos para contener la propagación de la enfermedad.DeSantis visitará Tampa y Miami este lunes para reunirse con el cirujano general del estado, equivalente a secretario de Salud, Scott Rivkees, y otros funcionarios para discutir la "continua respuesta estatal al #Covid19”, dijo el gobernador en un tuit.En Estados Unidos ya se han registrado las dos primeras víctimas mortales por esta enfermedad, en ambos casos en el extremo opuesto a Florida, en el estado de, donde este sábadoFlorida, por ser uno de los destinos más turísticos de Estados Unidos, con 100 millones de visitantes al año, especialmente concentrados en Orlando y Miami, ha sido señalado por los expertos como uno de los estados de Estados Unidos con más riesgo de propagación de esta enfermedad respiratoria que está presente en casi 60 países y de la que hay, según laA uno de marzo la cifra de muertos por el coronavirus en todo el mundo era de 2 mil 977, según la OMS.