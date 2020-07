Reportan el primer caso de Covid-19 en un gato de Reino Unido

Escuchar Nota

Reino Unido.- Este lunes se ha confirmado en Inglaterra el primer caso de un gato contagiado por el coronavirus en Reino Unido, tras recibirlo de sus propietarios.



Las autoridades sanitarias han subrayado que no hay motivo de alarma dado que el virus se transmitió de humano a animal y no a la inversa.



Según USA Today, el resultado de la prueba positiva al Covid-19 de la mascota fue confirmado por el laboratorio de Weybridge en Inglaterra.



Las autoridades sanitarias informaron que el gato tenía síntomas leves y desde entonces se ha recuperado. Se cree que el dueño de la mascota también estaba enfermo de Covid-19 y que transmitió el virus al gato.



Se trata del primer animal confirmado con el virus del SARS-CoV-2 en Reino Unido.



Las muertes por Covid-19 en el Reino Unido se elevaron oficialmente este lunes a 45 mil 59, tras sumar 7 en 24 horas, lo que marca una tendencia descendente en el país, que se mantiene no obstante como el primero de Europa y el tercero del mundo más afectado por la pandemia.



En su parte diario, el ministerio de Sanidad y Atención Social señaló que hasta la fecha se han registrado 300 mil 111 contagios, de ellos 685 entre ayer, domingo, y hoy.



Aunque el Gobierno informa de los decesos confirmados por un test diagnóstico, otras estadísticas oficiales indican que la cifra real de fallecimientos atribuibles al virus supera los 56 mil 120 en este país.



Los datos se conocen cuando el Gobierno británico y el español mantienen conversaciones para acordar posibles corredores aéreos que permitan eximir a las islas Baleares y las Canarias de la cuarentena que el Reino Unido ha impuesto desde ayer, domingo, a los viajeros que lleguen de España.



La medida, que afecta a los planes de vacaciones de miles de personas, ha suscitado fuertes críticas del sector turístico y de la aviación, que lamentan la falta de preaviso y piden que se libre del confinamiento a las islas, donde hay menos incidencia del virus.



Paralelamente, en el Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, ha lanzado hoy una campaña contra la obesidad, considerada un factor de riesgo en la Covid-19, después de admitir que él mismo lucha contra el sobrepeso y que este influyó en su cuadro grave cuando contrajo la enfermedad, el pasado abril.



Gatos pueden infectarse de Covid-19



Un estudio publicado el pasado 13 de mayo en el New England Journal of Medicine, confirmó que los gatos pueden infectarse fácilmente con el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, y transmitirlo a otros felinos.



Para el estudio, científicos de la Universidad de Wisconsin administraron el SARS-CoV-2 a tres gatos. Posteriormente, les tomaron muestras de las fosas nasales, con lo que pudieron detectar el virus en dos de los animales. Fue hasta el tercer día cuando se presentó en todos.



El día después de que los investigadores administraron el virus, colocaron a otros tres felinos en las jaulas; sin embargo, no les administraron el coronavirus.



Los investigadores les tomaron hisopos nasales y rectales para evaluar la presencia del virus. Días más tarde, a uno de los gatos previamente no infectados le fue detectada la infección con un hisopo nasal, y en seis días el resto estaban ya infectados.



Cada gato eliminó el SARS-CoV-2 de sus fosas nasales durante seis días. Sin embargo, el virus no fue letal y ninguno mostró signos de enfermedad.



Los resultados sugirieron que los gatos pueden ser capaces de infectarse con el virus cuando se exponen a personas u otros felinos positivos para el SARS-CoV-2.



Ante los resultados, los investigadores aconsejaron que las personas con síntomas de COVID-19 eviten el contacto con los gatos. También llamaron a mantener a sus mascotas en el interior para limitar el contacto de sus gatos con otras personas y animales.



Con información de El Universal y EFE