Reportan el robo de dos automóviles

Piedras Negras, Coah.- La Fiscalía General del Estado recibió el reporte del robo de dos unidades, uno de ellos en la Macroplaza, cuando la propietaria acudió a realizar ejercicio y el otro robo ocurrió en la zona centro.



La unidad es una Toyota color gris tipo pick up, propiedad de Ernestina “N”, de 59 años de edad.



La afectada que vive en la zona centro de Morelos, Coahuila, dijo que a las 20:40 horas acudió a la Macroplaza a realizar ejercicio y después de una hora regresó al lugar donde había dejado estacionada su unidad modelo 1999 y ya no se encontraba.



Indicó que la unidad la tenía estacionada en la Macroplaza y al verificar, no se la había llevado la grúa, por lo que decidió reportar el hecho.



Dijo que acudirá a la Fiscalía a presentar la denuncia formal del robo de su unidad.



Otro de los robos que se cometió de vehículo ocurrió en la calle Bravo de la zona centro; se trata de una unidad Pontiac Sunfire que se había dejado estacionada en el lugar por problemas con los cables de los cambios.



El propietario Juan “N” indicó que fue el domingo pasado cuando dejó el vehículo estacionado.



Y según sus vecinos, el miércoles se lo llevaron unas personas del lugar.



Estas unidades no han sido localizadas por sus propietarios, de acuerdo al reporte de la Policía.