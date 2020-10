Reportan en el año 9 ovnis en Chihuahua

Escuchar Nota

Tras solicitar estadísticas oficiales respecto a:, en el cual abundan las riñas y fiestas escandalosas, surge información sobre personas que denunciaron en nueve diferentes fechas haber visto “aeronaves sospechosas” en la ciudad.Aunque la incidencia de llamadas, entre las miles que se reciben a diario en corporaciones estatales y municipales, no representa un número significativo, establece la hipótesis de avistamientos de objetos voladores no identificados.A la 1:36:08 del pasado 16 de julio, una persona reportó haber visto una aeronave en su paso por la calle Bustamante y Universidad, a las 8:04 de ese mismo día, otra llamada alertó sobre una nave sobrevolandoSurcando la colonia Cerro de la Cruz, un hombre reportó que el 26 de mayo del año en curso, a las 13:14 de la tarde vio una nave que no reconoció justo cuando se encontraba caminando en la calle Santos Fierro.A las 6:05, del 14 de abril, enen la comunicación se especificó que era una nave muy diferente a un dron a una altura de unos 20 metros.El 8 de abril un hombre alarmado reportó haber visto un ovni, pero después colgó, esto fue a las 9:18, sin que se haya podido triangular ubicación.El 28 de marzo a las 13:28 de la tarde, un ciudadano pidió presencia policiaca ya que observó a una nave voladora sobre la calle 38, en el Ejido Tabalaopa.El mismo día a las 3:40, se reportó “algo” sobrevolando sobre las avenidas Zaragoza y Tecnológico, tras mantenerse 5 minutos en el aire.A las 10 con 25 minutos, del día 8 de febrero, se reportó una nave voladora sobre, pero no pudieron observar nada.A las 11:23 del 7 de febrero, una nave surcó los cielos de la colonia Deportistas, el reporte se hizo desde un teléfono móvil localizado a la altura de la calle 23 de noviembre, los agentes reportaron “sin novedad” a su llegada.Para los agentes que han atendido los llamados, “drones de particulares” podría ser la respuesta inmediata ante la interrogante de estos polémicos avisos por parte de uno o más particulares. Y también establece el aumento en la presencia de estos aparatos enLos reportes de objetos voladores, se han incrementado desde el año 2015, cuando un turista captó 12 esferas sobrevolandomedios nacionales e internacionales, que aún carece de respuesta.