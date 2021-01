Reportan en el INAH 200 contagios y 20 muertos por Covid-19

Escuchar Nota

“Tenemos que ejercer nuestro liderazgo intelectual y cultural al para hacer de estas conmemoraciones motivo para el debate abierto a la reflexión, crítica, el diálogo plural, el pensamiento libre y el análisis escrupuloso de nuestro presente y nuestro pasado, nuestros encuentros y desencuentros, nuestra diversidad y singularidad, para dar cuenta de los grandes problemas y desafíos nacionales e internacionales que nos plantea el momento difícil e incierto que nos ha tocado vivir. Se trata de mirar hacia adelante sin dejar de inspirarnos en ese México profundo y diverso”, dijo.



“Gran parte de este rescate financiero que requirió el Instituto se orientó a cubrir el enorme déficit que arrastramos desde hace décadas en el Capítulo 1000 'Servicios personales', de ahí que debemos seguir atendiendo de manera prioritaria su debida regularización. La carga de dicho desbalance es tan pesada que aún con el apoyo gubernamental y considerando que los recursos autogenerados para el INAH se redujeron enormemente en el año 2020, hubo que cargar al ejercicio de 2021 pasivos por concepto de compromisos en otros renglones de gasto que no se alcanzaron a cumplir en 2020 por un monto de 690 millones de pesos”.



El director del INAH, dijo que durante el último año y que la tercera parte de esos decesos "han sido víctimas directas de la enfermedad Covid-19 o han muerto con la sospecha de haberlo contraído". Pero al mismo los "comprometen" a continuar con un esfuerzo y el ejemplo de "aquellos que han dejado, muy en particular de quienes murieron a consecuencia o en el contexto de la pandemia". Hasta el momento, a los cuales sí se les dio seguimiento médico: "Soy consciente de las grandes complicaciones y sacrificios por los que han tenido que atravesar. Ya somos muchos cientos, miles de compañeros, prácticamente todos, que hemos perdido familiares y amigos cercanos en estos meses aciagos". El mensaje que fue difundido por el canal de YouTube del Instituto, Prieto también hizo un balance sobre las actividades del año pasado y aseveró que durante 2020, el INAH no paró en ningún momento, e incluso dijo que se "intensificaron" la difusión de versiones electrónicas de libros y publicaciones, pues se concluyeron 20 libros del catálogo histórico del INAH y 11 novedades, además de 10 revistas en formato electrónico. Durante los últimos meses, trabajadores del INAH contratados bajo el esquema de Capítulo 3000 se han manifestado por la falta de certidumbre en lo relacionado a su futuro laboral. Al respecto, Prieto dijo que 2021 inició con un "intenso trabajo" de revisión de plantillas de personal. Esa revisión se realiza en "todos y cada uno de los centros de trabajo a fin de identificar y definir los puestos función que son imprescindibles para la operación. La finalidad de esta revisión ha sido la de dar mayor consistencia a las contrataciones de personal eventual, incluyendo en su caso las funciones desempeñadas por quienes hasta el año pasado estuvieron contratados como Apoyo a la administración, en la modalidad capítulo 33901 y que en su mayoría llevaban a cabo tareas permanentes para la operación del Instituto, tanto en funciones sustantivas como administrativas. Esperamos que esta información nos permita emprender gestiones para la regularización pronta de nuestra plantilla de personal eventual". Ahora, se mantiene la esperanza de que sea aún mejor este año, en el que también se conmemorarán tres efemérides: 700 años de la fundación de Tenochtitlan, 500 años de la caída de Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la Independencia. Agregó que el año pasado, originalmente, el Instituto tenía un presupuesto de 3 mil 918 millones de pesos, pero obtuvo ampliaciones presupuestales de 580 millones, por lo que en total tuvo un presupuesto de 4 mil 498 millones, que será distribuido por el INAH, además precisó que compartirá la reformulación de su Plan de Acción para 2021.