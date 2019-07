Reportan falla en app de Citibanamex

Usuarios en redes sociales reportan este lunes fallas en la aplicación móvil de Citibanamex.De acuerdo con reportes en Twitter, la app les impide el acceso, por lo que no pueden realizar consultas de saldo, transferencias o pagos."@Citibanamex hay fallas en la app para pagar las tarjetas y hoy me toca pagar. Hay problemas con el sistema??? Urge. No quiero pagar intereses" (sic), expresó un usuario.Hasta el momento, la institución financiera no ha informado la razón de la falla, sólo les pide a los usuarios ingresar a la app con el número de cliente y no con su huella digital.