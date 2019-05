Reportan fallas de HBO Go en el estreno del cuarto episodio de GOT

Usuarios de redes sociales reportaron fallas en su servicio de streaming HBO Go pocos minutos antes del estreno del cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones.A través de sus redes sociales, los fans de la serie se quejaron del servicio y aseguraron que el cuarto capítulo programado para las 20:00 horas de este domingo 5 de mayo no se puede ver.Con el hashtag #HBOGo, los usuarios compartieron memes y capturas de pantalla para mostrar las fallas del servicio.Debido al gran número de quejas, el hashtag se colocó como tendencia número uno en Twitter superando a #DominGOT y #GOTS8E4.