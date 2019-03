Reportan fallas en Facebook e Instagram

Usuarios en México, Estados Unidos y Canadá reportan fallas en el funcionamiento de la red social Facebook.Algunos usuarios reportan que no pueden ingresar a sus cuentas, mientras que otros informan que no pueden postear en sus estados.Un mensaje en la plataforma advierte que el servicio se normalizará en algunas horas."Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Intenta entrar en tu cuenta dentro de unas horas", dice el mensaje.Algunos usuarios se quejaron a través de Twitter que no podían darle ‘me gusta’ a las publicaciones o subir contenido a las historias.