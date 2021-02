Reportan fallas en preinscripciones; el personal nunca respondió

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022 no se salvó de las fallas, pues en las primeras horas en que se abrió el proceso este 1 de febrero, los padres de familia reportaron algunas dificultades para el registro de sus hijos y sobresaturación en la página.



“No me deja elegir secundaria”, “No me permite capturar la CURP”, fueron las principales quejas que, a través de la página de Facebook Preinscripciones Coahuila, dejaron como comentarios los padres de familia que buscaban registrar a sus hijos para nuevo ingreso a secundaria.



Debido a que este lunes fue día festivo, los afectados también señalaron que no hubo personal de la Secretaría de Educación que respondiera a sus dudas en las oficinas y teléfonos, por lo que también lo plasmaron en la página habilitada para el proceso.



A lo largo del día, la mayor parte de las quejas fueron relacionadas a la aplicación para el celular Alumnos Coahuila, por lo que esperan pronto se resuelvan, pues aún queda el resto del mes para continuar con el registro de estudiantes de educación básica.