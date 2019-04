Reportan fallas en servicio de Telcel

Usuarios de Telcel de distintos puntos del país reportaron fallas en su servicio telefónico. Por medio de sus redes sociales, los clientes de la compañía comenzaron a señalar las fallas pasadas las 18:30 horas de este viernes.Entre las principales quejas de los clientes está que no hay servicio de llamadas salientes y las entrantes se cortan.Aunque la compañía no ha emitido una postura oficial, ha pedido a sus clientes que le extiendan sus datos para ayudarlos a solucionar las fallas en su servicio.De acuerdo a análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU), en el tercer trimestre de 2018, Telcel tuvo ingresos por 50 mil 555 millones de pesos, que se derivan en mayor medida de un aumento de 25.9 por ciento en la adquisición de equipos y 9.5 por ciento en la contratación de servicios.