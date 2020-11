Reportan falta de medicamentos prescritos a pacientes covid en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Medicamentos usados para el tratamiento de pacientes graves de covid-19 se han agotado en Saltillo, y sólo se consigue en otras ciudades con costos que van desde los 3 mil hasta los 14 mil pesos la caja.



Un frasco de ampicilina Actemra con el ingrediente activo Tocilizumab de 200 miligramos fue recetado a un paciente con afecciones pulmonares por el coronavirus, según se pudo conocer por versiones de los familiares.



Sin embargo al buscar surtir esta receta se encontraron con que no había en inventario en las farmacias locales.



En un recorrido por este medio se pudo confirmar el desabasto de medicamentos especiales para pacientes con el covid-19.



Por ejemplo en la Farmacias Especializadas ubicada en el bulevar Venustiano Carranza, las trabajadoras señalaron que este fármaco estaba agotado y solo se podía conseguir a través de una línea telefónica.



Señaló la encargada que no se contaría por el momento con este producto y que se tendría que buscar el pedido en otra entidad.



Al hablar a la línea Telefármacos en la Ciudad de México la operadora señaló que no se contaba hasta el momento con este antibiótico en ciudades cercanas a la capital coahuilense.



Dijo que para poder adquirirlo se debe de acudir de manera personal a las ciudades donde lo tiene en existencia como Chihuahua, Durango, Guadalajara y Mazatlán con un costo de 3 mil 900 la caja con una sola ampolleta.



Lo anterior al explicar que por ser un medicamiento que requiere refrigeración, no se ofrece ni se garantiza el envío por paquetería.



Este medicamento originalmente es suministrado para la artritis reumatoide y durante esta pandemia se usado como terapia para los pacientes graves con covid-19.