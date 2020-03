Reportan Félix Doubront y Juan Apodaca con Saraperos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los venezolanos Félix Doubront y Juan Apodaca reportaron desde el primer día al campo de entrenamiento de los Saraperos, una batería que tuvo buenos dividendos en el invierno y que ahora buscan revancha en el verano, en una temporada especial, al tratarse del 50 aniversario de la Nave Verde en la LMB.



Juan Apodaca comentó que su proceso de naturalización está en la última etapa y que en próximos días se haría oficial. Además, habló de su lesión sufrida en la Serie del Caribe con Venezuela, misma que no tuvo complicaciones, por lo que llega al 100 para pelear por la receptoría verde.



“Con el tema de la naturalización estoy en la etapa final, sencillamente estoy esperando la sentencia de migración, ya presenté exámenes y todo está bien adelantado, espero que un par de días o semanas pueda obtener los resultados”, concretó.



Por su parte, Félix Doubront regresa a la rotación verde tras sus buenas actuaciones en el invierno con los Navegantes de Magallanes en Venezuela, una experiencia que lo dejó con buenos bríos para encabezar el cuerpo de abridores del Sarape en este 2020.



“Creo que seguí desde que finalicé con Saraperos, lo que hice en la temporada me lo llevé a Venezuela, reforcé a los equipos, fui a la Final en Venezuela, no pude ir a la Serie del Caribe para descansar y estar listos para esta campaña con Saltillo”, indicó.



Tanto Apodaca como Doubront tienen claras sus metas en este año especial para Saraperos, superar lo hecho en el 2019 y aspirar al campeonato, no sin antes quitarse presión para ganar juego por juego, serie por serie, que los encaminen a la postemporada.