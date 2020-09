Reportan fuerte explosión en edificio del Hezbolá, en el sur del Líbano

Escuchar Nota

بعض الصور التي ترد الآن من مكان الإنفجار في قرية عين قانا الجنوبية. pic.twitter.com/vwXd2KBA8p — سحر حسين غدار (@sahar_ghaddar) September 22, 2020

معلومات أولية انفجار محطة بنزين هام



انفجار محطة المحروقات في عين قانا.



هيهات_منا_الذلة

كل_بيت_عاشوراء pic.twitter.com/o5yInaVb3a — sheeth ztrماحد يتفلسف بسقرط وبأفلط وبأرسط اكبرنيفة (@TitoZtr) September 22, 2020

I just got a confirmation from a local citizen from AIN Qana next to Jbaa" region in the south.

Citizen reported hearing a huge explosion. #Breaking #Lebanon #News pic.twitter.com/6eVF9TVRKK — D Phil (@philabouzeid) September 22, 2020

#Lebanon - reports from South Lebanon's Ain Qana village say that a big explosion was heard in the area and surrounding villages, big pile of smoke seen in the sky. What happened is unclear yet. pic.twitter.com/Jspo67saya — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) September 22, 2020

Unase elevara sobre la aldea, pero la causa no estaba clara.El hecho. No hubo informes inmediatos de víctimas.Undel grupo militante chiita Hezbolá confirmó queOtro. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar declaraciones oficiales.A través de redes sociales,de la explosión al sur de Líbano.La agencia de noticias Aljazeera indicó que Ain Qana está a unos 50 km al sur de la capital, Beirut.Agregó que Hezbolá "instaló un cordón de seguridad en el área, donde la explosión envió una enorme nube de humo al cielo".El 4 de agosto pasado una gran explosión, provocada por un incendio en un depósito que almacenaba nitrato de amonio, devastó la capital Beirut y el hecho dejó al menos 190 personas y miles resultaron heridos. El ejecutivo de Líbano dimitió tras la tragedia.La explosión del puerto asoló barrios históricos, que acogían palacios y edificios de arquitectura típica beirutí.En total, cerca de 25 personas fueron detenidas tras la devastadora explosión, entre ellas altos dirigentes de la administración y de la seguridad del puerto.