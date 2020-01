Reportan fuga de gas en hospital de Michoacán

Atendemos a través de @pcmichoacan un reporte sobre fuga de gas en el Hospital Civil. El suceso no requiere la evacuación del nosocomio. Trabajamos en coordinación con la @SALUDMICH , el incidente no pone en riesgo a ninguno de los usuarios ni pacientes. pic.twitter.com/ToTr44TayT — Segob Michoacán (@SdeGobMich) January 4, 2020

En el Hospital Civil de Morelia, Michoacán, se registró una fuga de gas, lo cual generó una gran movilización de cuerpos de auxilio y rescate; elementos de Protección Civil del estado informaron que no hay personas intoxicadas por inhalación de gas.Comentaron que la fuga de gas generó inquietud entre los centenares de pacientes y decenas de médicos y enfermeras que estaban en ese momento en el hospital."Poco después de medio día, se activaron las alarmas en el hospital, ya que en el segundo piso se percibía un intenso olor a gas", dijo una persona que estaba en el lugar."Minutos después, llegaron unos bomberos, quienes lograron controlar la fuga e incluso no fue necesario que se evacuara a los enfermos y al personal de la institución", agregó.Los bomberos no descartaron que la fuga se haya debido a que las instalaciones están desgastadas por décadas de uso y no tienen mantenimiento. https://www.milenio.com/estados/morelia-reportan-fuga-gas-hospital-civil