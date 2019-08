Reportan hacinamiento por retorno de migrantes en Tamaulipas

El creciente número de migrantes retornados de Estados Unidos hacia México comienza a ser un problema para las autoridades federales debido a que ya se reporta el hacinamiento de los indocumentados en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.Aunque no existen cifras oficiales, algunos grupos de extranjeros estimaron la existencia de unas mil personas, entre adultos y niños.Las autoridades de migración al recibirlas de Estados Unidos, se han visto en la necesidad enviarlas al estacionamiento de la oficina para que ahí puedan pasar la noche con la entrega de colchonetas.En tanto, los extranjeros explicaron que el hacinamiento se debe ante la falta de vehículos de transporte que los traslada a Nuevo León, y que podría llevarlos incluso hasta Chiapas, con base a las pláticas que algunos de los oficiales de migración les han comentado durante su estancia.Dijeron que diariamente son enviados dos camiones con un cupo de 45 personas en cada unidad mientras pero el número de retornados los rebasa.Aunque de México a los Estados Unidos entraban pocos solicitantes, de regreso este número se duplicaba debido a que regresan migrantes que cruzaron a la Unión Americana de manera ilegal, sin acatar los protocolos y buscar el asilo político mediante una entrevista con cita.Desde el día 16 d julio de este año, el consulado de Estados Unidos comenzó a atender los extranjeros que buscaban el asilo político, pero dentro de los acuerdos se ordenó que tenían que regresar a México por Nuevo Laredo y esperar si les daban la protección o no.Tamaulipas por su parte, anunció que no podía darles albergue al no contar con la infraestructura necesaria por lo que el gobierno federal comenzó a trasladarlos a Nuevo León para que de ahí buscaran otra ciudad para trabajar y pernoctar mientras se resuelven sus casos.