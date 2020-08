Reportan hackeos en cuentas bancarias en Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Usuarios de Banorte reportaron la desaparición de su quincena, así como cargos por supuestas compras que no realizaron en Piedras Negras.



El pasado viernes en algunas sucursales tanto del banco BBVA y Banorte “desaparecieron” la quincena de trabajadores, y algunos directivos de empresas en Piedras Negras, mientras que a otros les hicieron cobros indebidos porque sus cuentas fueron hackeadas.



Por su parte, los empleados de esta sucursal señalaron que solamente se trató de una falla en el sistema que no reflejaba los sueldos, sin embargo, horas después se pudo ver el sueldo pero para quienes se les hicieron los cargos, algunos ya reportaron a través de la línea telefónica para tratar de recuperar el dinero que fue sustraído con cargos no reconocidos.