Reportan muerte de cientos de aves migratorias en Nuevo México

"Hemos estado recolectando pájaros muertos (con los permisos correspondientes) en las calles, en el campus, en los campos de golf locales, literalmente en todas partes", informó en su cuenta de Twitter.



We have been collecting dead birds (with appropriate permits) off the streets, on campus, at local golf courses, literally EVERYWHERE. (3/9) pic.twitter.com/taQynUMTwz — Allison Salas (@salasphorus) September 13, 2020

"Otra nota interesante es que las especies residentes, como los Thrasher de pico curvo, las palomas de alas blancas y los zarcillos de cola grande no parecen verse afectadas en absoluto", dijo.



Mencionó que hay pocos datos, "pero sospechamos que los incendios de la costa oeste, en combinación con el frente frío local que experimentamos la semana pasada, han alterado los patrones de migración de muchas aves. Además de eso, hay poca comida y agua disponible en el desierto de Chihuahua".

Here is a link with some great information about how you can help contribute to the #SWAvianMortalityProject and document bird mortality. #avian #conservation #migrationhttps://t.co/vHEknEEcK4 pic.twitter.com/c6QVMiO8OS — Allison Salas (@salasphorus) September 15, 2020

