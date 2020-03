Reportan peloteros restantes ¡seguirán en la Nave!

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los Saraperos vivieron su segundo día de actividades de pretemporada, en donde destacó la incorporación de Juan Pérez al campo de entrenamiento, aunado a varios serpentineros jóvenes que buscan un lugar en el roster definitivo.



Ricardo Serrano, infield del Sarape, destacó el esfuerzo de la directiva por retenerlo, en el cambio que envió a Fabricio Macías y a Norberto Obeso a los Leones de Yucatán, lo que amplía su compromiso con los verdes para tener una buena temporada.



“El año pasado me sentí muy a gusto, era algo que deseaba, el quedarme aquí, por la cercanía de mi casa, y estoy muy contento de estar acá. Vamos por un reto muy grande que es llegar a una final y por qué no ganarla, pero primero vamos a enfocarnos en llegar al playoff”, indicó.



El duranguense disputó 91 partidos con el Sarape en el 2019, donde bateó para .282, mientras que a la defensiva estuvo alternando la segunda y la tercera base, una versatilidad que era necesaria conservar para este 2020.



“Año con año siempre doy el 100 por ciento, pero esta temporada es muy especial y me compromete a dar mucho más. Tenemos la meta de disputar un campeonato, un compromiso muy grande y más cuando estamos celebrando 50 años”, concretó.



Otro de los arribos importantes que presume el Sarape en este 2020 es el serpentinero Édgar Gómez, quien llegó en ese cambio que permitió retener a Ricardo Serrano en el equipo. El bajacaliforniano viene de generar buenos números en el Pacífico y busca mantener el buen ritmo en esta nueva oportunidad en la LMB.



“Este es un equipo que aspira por el campeonato, estaba muy contento de venir a Saltillo por la calidad de jugadores que hay aquí y que sabiendo que puedo ayudar al equipo, estoy muy feliz de estar con Saraperos”, comentó.