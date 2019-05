Reportan presunta balacera en Filosofía y Letras, CU

PRECAUCIÓN: Reportan movilización de policías y ambulancia al interior de Ciudad Universitaria UNAM en Filosofía y Letras — SUUMA Voluntarios (@SUUMA_CDMX) 9 de mayo de 2019

Este jueves, usuarios de redes sociales difundieron una presunta balacera en la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, en Ciudad Universitaria.Aunque las autoridades no han confirmado ni negado la información, se reportó también movilización de policías y una ambulancia en la facultad.Al parecer, una mujer estaría herida tras la balacera, presuntamente ocurrida en el auditorio “Che Guevara” de la FFyL.ACTUALIZACIÓN:Hasta ahora, se reportan 3 detenidos por la balacera en la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, el ataque no ocurrió en las inmediaciones de Ciudad Universitaria: fue en frente del recinto.El reportero de Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez, explicó durante el programa de Azucena Uresti en Fórmula que hubo una persona lesionada. Sin embargo, no es una mujer, como se había dado a conocer.El herido es un hombre, conocido como “El Elefante”, que tiene un puesto ambulante cercano a CU.