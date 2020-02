Reportan presunto ‘levantón’ de menor en la Bellavista

Escuchar Nota

Esta tarde se activó el código rojo por el reporte de una supuesta privación ilegal de la libertad de una menor de edad en la colonia Bellavista, en la calle Carlos Fuero, entre Nacional y Reforma.La policía reporta que a las 2:45 de la tarde se recibió el llamado de auxilio de una mujer, que denunció que fue despojada de su hija luego de salir con ella en brazos de un mini súper.Señaló que 20 minutos antes un vehículo Nissan Tsuru color amarillo, similar a un taxi, sin placas, en que viajaban un hombre y una mujer, se le emparejó. La pareja descendió y abordó a la mujer, a la que le arrebataron a su hija, subieron al vehículo y huyeron con rumbo a la calle Pedro Aranda.La mujer relató que no conoce a la pareja que viajaba en el vehículo, no son familiares y desconoce la razón por la que le quitaron a su hija.Declaró que el hombre viste playera blanca y la mujer traía una blusa color rosa con blanco.Hasta el momento las autoridades no han brindado información; la madre de la menor quedó resguardada para seguir con la investigación.Mientras, en redes sociales una supuesta vecina de la víctima dio información de los raptores y pidió difundir para dar con los responsables y el paradero de la menor.