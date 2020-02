Reportan primera muerte de un japonés por coronavirus en Wuhan

Escuchar Nota

#Mundo: El número de personas infectadas con el nuevo coronavirus en el crucero "Diamond Princess", en cuarentena en Japón, subió este sábado a 64, con tres nuevos casos.https://t.co/tgOqBhxrLP — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) February 8, 2020

Unsospechoso de estar infectado con el nuevomurió en la ciudad china de, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, en el, dijo una fuente del gobierno japonés. Lasel 28 de enero, pero el resultado no fue confirmado en el momento de su muerte, reportó la cadena pública de televisión NHK.El hospital de la ciudad de Wuhan, el centro del brote, dijo que su causa de, pero las autoridades no estaban seguras de si había sido causado por el nuevo coronavirus.El gobierno japonés indicó que contactará a su familia a través de la embajada en China para ofrecerle apoyo.El ministerio de Relaciones Exteriores chino informó quey que. No obstante, se negó a revelar la nacionalidad de los pacientes.Mientras tanto, otras tres personas que viajan en el, puesto en cuarentena en el puerto de, al sur de Tokio, dieron positivo por el nuevo coronavirus, informó el Ministerio de Salud de Japón, lo que elevó el número total de personas infectadas del barco a 65.Los tres nuevos casos, un hombre estadounidense de unos 70 años, una mujer estadounidense de unos 60 años y una mujer china de unos 30 años, fueron hospitalizados en la Prefectura de Kanagawa, dijo el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.