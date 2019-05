Reportan que IMSS ha gastado 93% en medicinas

El titular del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que el Instituto ha destinado el 93 por ciento de su presupuesto para la compra de medicamentos en primer trimestre del año.El funcionario detalló que el presupuesto de IMSS para medicinas en todo el año es de 64 mil millones de pesos. El presupuesto para el primer trimestre era 7 mil 479 millones de pesos y se han ejercido (gastado) 6 mil 979 millones de pesos, lo que representa el 93 por ciento.En conferencia acompañado del Presidente López Obrador, Robledo insistió en que se tienen que gastar bien los recursos y se pronunció por rescatar el sentido original de las instituciones."Que cada peso y centavo, de los que aporta el Gobierno federal y las cuotas, todos esos dineros sean cuidados con un ánimo y espíritu y saber que son sagrados, pero también que son los recursos del Gobierno, gastarlos de manera eficiente, ordenada, y que no puede haber ningún viso de corrupción", dijo en Palacio Nacional.Robledo indicó que se reunió con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para revisar los informes financieros del IMSS.Por su lado, el Mandatario señaló que hay quienes les molesta la austeridad republicana, pero prometió que no se afectará el servicio de salud."Hay resistencias, como es lógico, pero como lo hemos dicho, no nos vamos a detener. Nada más para que se tenga una idea, el año pasado, el Seguro compró 40 mil millones de pesos en medicamentos, y falta medicamento, es inexplicable. El ISSSTE 15 mil millones de pesos en medicamento", reprochó."Hacían su agosto. Todo eso se tienen que terminar, y si se necesita vamos a hacer licitaciones internacionales (...) nuestros adversarios le apuestan a la incertidumbre, a crear desconfianza, rumor".