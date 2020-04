Reportan que Kim Jong-un ‘está en grave peligro’ tras cirugía

Escuchar Nota

Varios medios de comunicación: desde que está muy grave hasta que se encuentra estable o no muestra señales de debilitad, publica RT Por ejemplo,después de haber tenido una cirugía.Además,de su estado.El medio surcoreano, obesidad y exceso de trabajo".Esa operación se habría llevado a cabo el pasado 12 de abril en el hospital Hyangsan, un centro médico exclusivo para la familia de Kim ubicado cerca del monte Myohyang, en la provincia de Pyongan del Norte.Según esta versión, el líder norcoreano permanecería bajo el cuidado de "unos pocos médicos" y se encontraría "estable" en la localidad Hyang San Villa, próxima a ese centro sanitario y vigilada por unos 30 miembros de su guardia personal.Tras estos reportes, la agencia surcoreana Yonhap hizo referencia a una fuente gubernamental para comunicar que Corea del Sur no ha visto señales inusuales respecto a la salud de Kim Jong-un. Además, la fuente de la agencia enfatizó que Kim "continuó mostrándose en público hasta hace pocos días".Al mismo tiempo, Yonhap señala que la última vez que los medios norcoreanos informaron sobre su aparición en público fue el 11 de abril.y una de las personas que se ocupa de los asuntos relacionados con Corea del Norte declaró a la agencia Reuters que no cree que ese gobernante esté gravemente enfermo.Asimismo,, pero precisó que no conoce su origen y no aclaró si posee información relevante al respecto.Las últimas especulaciones sobre la salud de Kim Jong-un surgieron porquey fundador del país, Kim Il-sung, el pasado 15 de abril.Esta y otrassuelen generar rumores respecto al bienestar del mandatario, sus familiares u otros altos funcionarios norcoreanos. Sucedió algo similar en 2019, cuando algunos medios especularon con la desaparición de su hermana menor, Kim Yo-jong, a quien habría hecho pagar el fracaso de la cumbre con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en febrero de ese año y que reapareció al cabo de unos 50 días.Ciertos medios occidentales y surcoreanos retratan al líder de Corea del Norte como un aniquilador de compatriotas que caen en desgracia con métodos poco habituales... hasta que alguno de esos presuntos muertos 'regresa' a la vida.