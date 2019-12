Reportan tiroteo en el campus de la Universidad de Jackson en EU

We have an active shooter on campus. The suspected shooter is in a black Honda Accord, license plate number MAC 0214. The entire campus community should take shelter immediately. The campus is currently on lock down. We will notify you when the situation is resolved. — Jackson State U. (@JacksonStateU) 4 de diciembre de 2019

On scene at @JacksonStateU after reports of an active shooter. No details yet but people on scene say an ambulance just left. No info on who or if anyone was inside or condition. @clarionledger pic.twitter.com/S7qaRKT1Qc — Sarah Fowler (@FowlerSarah) 4 de diciembre de 2019

#JPD is investigating a shooting in the 1100 block of Lynch St. occurring just after 11am. Initial reports are that a male has been wounded. His condition is unknown. No motive or suspect info currently available. — Jackson Police Department (@JacksonMSPolice) 4 de diciembre de 2019

Laha reportado este miércoles sobre unen el campus, a través de su cuenta en Twitter."El presunto tirador se encuentra en un [coche] Honda Accord negro", ha informado el establecimiento, instando a "toda la comunidad del campus" a "refugiarse de inmediato".Por su parte, la Policía de Jackson ha señalado que, de acuerdo con los reportes iniciales,en el tiroteo. "Se desconoce su condición", han informado los agentes.Mientras tanto, unos 30 minutos después de la primera publicación sobre el incidente, la Universidad Estatal de Jackson ha aclarado que el campus ya no está cerrado y que su comunidad "ya no está bajo la amenaza".De momento se desconoce la identidad del presunto tirador ni se sabe su motivo, informó