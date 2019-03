Reportan un “Jaguar” abandonado en escuela

Padres de familia de los jóvenes de la escuela secundaria general 6 "Dr Salvador Chavarría Delgado" de la colonia Villarreal, denunciaron a Grupo Zócalo sobre un vehículo de la línea Jaguar que se encuentra abandonado en las instalaciones de la mencionada institución educativa.El vehículo marca Jaguar con placas de circulación KJR 587, apareció una mañana estacionado desde hace seis meses, lo que les parece extraño a los padres de familia, pues el auto está en el patio de la escuela.De acuerdo a las investigaciones el vehículo esta registrado en Austin, Texas a nombre de Michel Woods.La unidad no tiene reporte de robo de acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de autoridades policíacas de Texas consultadas por Grupo Zócalo.Los padres de familia se les hizo sospechoso la unidad de lujo marca Jaguar de cuatro puertas color celeste que se encuentra abandonado.Las autoridades educativas no han emitido ningún reporte al respecto ni han dicho nada sobre la procedencia o propiedad del auto que no esta robado ni tampoco cuenta con algún problema legal en los Estados Unidos.