Reportan usuarios fallas en HBO GO

Usuarios de Twitter reportaron fallas en la plataforma de streaming HBO GO, horas antes del estreno del primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones.Los fanáticos de la serie manifestaron su desesperación y pidieron a HBO, productora de la serie, que diera solución al problema."¡HBO GO falló!, repito, ¡la app falló! Lugar: Ciudad de México, ¡ayuda!", escribió el usuario @anywheregeorge.La falla de la aplicación no sólo afectó a usuarios en México, pues en otras partes del mundo también se presentó el problema."HBO GO también se cayó en Perú. ¡Tuviste 2 años para arreglar esto, HBO, desde la última vez!", publicó @DreaSnowy."¿¡Qué demonios!? HBO GO se cayó... ¡Arreglen esta mierda ahora", tuiteó @EredyTrujillo.Los usuarios reportaron que este problema también se presentó hace dos años, previo al estreno de la séptima temporada de la serie.