Reportan varios sismos en Guerrero esta madrugada, de 5.3 el más intenso

“@SSNMexico SISMO Magnitud 5.3 Loc 39 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 30/01/20 00:47:19 Lat 16.68 Lon -100.23 Pf 17 km”.



"Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 31 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 29/01/20 17:17:47 Lat 16.74 Lon -100.18 Pf 10 km", escribió en la red social.



SISMO Magnitud 5.3 Loc 39 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 30/01/20 00:47:19 Lat 16.68 Lon -100.23 Pf 17 km pic.twitter.com/RVSRhEIBZi — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 30, 2020

Preliminar: SISMO Magnitud 4.7 Loc. 25 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO 30/01/20 01:09:03 Lat 16.78 Lon -100.12 Prof 10 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 30, 2020

SISMO Magnitud 4.8 Loc. 21 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO 30/01/20 01:09:02 Lat 16.82 Lon -100.12 Pf 11 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 30, 2020

Elreportó un sismo de magnitud 5.3 a las 00:47:19 de este jueves, en GuerreroA través de Twitter, reportó que el sismo fue localizado a 39 kilómetros al suroeste de, Guerrero a las 00:47:19 de este jueves.Previamente, el Servicio Sismológico Nacional también informó que laal suroeste de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero.De acuerdo con el reporte preliminar del Sismológico, la magnitud fue de 5.2, y el epicentro se localizó a 31 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez.A partir de esa horapero de menor magnitud y el último, de 4.5, se dio a conocer a las 3:00 de la mañana.El Servicio Sismológico Nacional continuó reportandoAlgunos sismos fueron detectados por la aplicación, la cual informó que fueron perceptibles en zonas de Acapulco, Atoyac de Álvarez, San Jerónimo, Chilpancingo, Técpan de Galeana, San Marcos y Ayutla.Debido lo anterior,activó sus protocolos de atención, no obstante, elaseguró que el temblor no ameritó la activación de la alerta, debido a que no superó los niveles preestablecidos para dicha acción.