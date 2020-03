Reporte Coahuila del plan estatal de control y prevención del COVID-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con motivo de mantener a la población informada de las principales acciones del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID 19, la Secretaría de Salud de Coahuila informa:



1.- NO EXISTE al día de hoy confirmación de nuevos casos de COVID - 19 en el estado.



2.- Mantenemos la vigilancia epidemiológica con carácter permanente en todas las unidades de Salud.



3.- Especialmente se han fortalecido las acciones en puntos de llegada de viajeros, como centrales de autobuses y aeropuertos.



4.- La única instancia autorizada para realizar pruebas de COVID - 19 es el Laboratorio Estatal de Salud Pública, avalado por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE).



Actualmente algunos hospitales privados, a través de sus laboratorios, realizan estas pruebas que NO son oficiales y no cuentan con el aval del INDRE.



5.- Al día de hoy, las guarderías en la entidad continúan sus operaciones mediante la implementación de filtros en sus accesos para salvaguardar la salud de los pequeños que atienden.



6.- Se encuentra a disposición de la población el número telefónico 911 para reportar cualquier caso sospechoso o dudas .



7.- SS reitera el exhorto a la comunidad y a los medios de comunicación a informarse a través de los canales institucionales y no dar difusión a NOTICIAS FALSAS.



Es importante aclarar que únicamente se darán a conocer los casos confirmados.



Se llama a la comunidad a mantener la calma y a conocer y compartir las MEDIDAS DE PREVENCIÓN con sus allegados:

+ Lavarse las manos cuidadosamente: Con agua y jabón frota las palmas y el dorso de tus manos, entre los dedos y las uñas.

+ Evitar tocarse la cara, sobre todo ojos, nariz y boca.

+ Evitar contacto directo con personas enfermas de resfriado o gripe.

+ Utilizar gel antibacterial.

+ Si estornudas, hazlo en el lado interior del codo o en un pañuelo desechable.

+ Limpiar y desinfectar objetos de uso común.

+ No escupir.



La prevención es el camino para tener una mejor salud.



En caso de presentar algún síntoma, favor de reportarlo al 911 o bien acudir a la unidad de salud más cercana.