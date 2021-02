Reprobarán 15 mil por no asistir a clases virtuales en Coahuila

Escuchar Nota

“Quienes no van a pasar, quienes van a reprobar son los que no asistieron; los que no hicieron tarea, los que no entregaron ningún trabajo se van a quedar, que son más o menos 15 mil”, indicó.



En Coahuila sí se va aplicar la reprobación a los alumnos que no trabajaron, advirtióal señalar que en esa situación estarán alrededor de 15 mil estudiantes de nivel básico que no pasarán al siguiente grado.Elexplicó que los que se quedarán a repetir años son los que no asistieron a las clases virtuales, los que no hicieron tarea y los que no entregaron trabajos.El funcionario estatal detalló que se cuenta con estudiantes que no han podido ser encontrados, ya que junto con sus familiasSeñaló que se cuenta con, de los que 90% han cumplido con la nueva modalidad de clases a distancia.A este universo se tienedebido a la pérdida de empleos de los jefes de familia, quienes se tuvieron que mudar a otra entidad.Precisó que haypor lo que obtendrán las calificaciones dependiendo de su desempeño.Reiteró que van a reprobar los que no trabajaron en estey que fue atípico por laque llevó a las autoridades educativas a implementar el modelo a distancia.Por último, dijo que se estarán concentrando en los aprendizajes que son claves en lospara los que son de primer año, por lo que cada maestro tiene su método para lograr estos avances.