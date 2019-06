Reprocha AMLO a Congreso por iniciativa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que el Congreso busca modificar una iniciativa que envió para prohibir a ex funcionarios públicos de alto nivel trabajar en la iniciativa privada por 10 años."¿Qué creen que pasó? Mando la iniciativa, en la Cámara de Diputados y no me di cuenta, tengo que andar pendiente, porque le bajaron de 10 a 5 años, y ahora en el Senado quieren desaparecer el artículo."Y eso que somos mayoría nosotros los del movimiento. Miren cómo se contagia este asunto", dijo en un evento de entrega de apoyos sociales en Nezahualcóyotl, Estado de México.El Primer Mandatario criticó que ex funcionarios que tienen acceso a información privilegiada laboren de inmediato en compañías relacionadas con los sectores donde se desempeñaron en el Gobierno.Afirmó que esto ha ocurrido, por ejemplo, con ex Presidentes, miembros de Pemex, y secretarios y subsecretarios de Energía.