Reprocha Sheinbaum ‘maquillaje’ de cifras delictivas

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, trabaja en la simplificación para la presentación de denuncias, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.Tras reconocer que existe una cifra negra en la materia debido a que las víctimas desisten de acudir ante el Ministerio Público debido a lo ‘engorroso’ que es, mencionó que se considera la posibilidad de que las querellas puedan ser presentadas vía electrónica.Tras señalar esto, Sheinbaum reprochó nuevamente el “maquillaje” de cifras delictivas durante la pasada administración, acción que dijo, evita la rendición de cuentas y genera problemas al interior de los gobiernos porque no se llevan a cabo las estrategias necesarias para dar seguridad a la ciudadanía."Es sumamente grave el tema de maquillar las cifras, nosotros en las reuniones del gabinete de seguridad permanentemente insisto a los policías de la Ciudad de México, a los fiscales, a los ministerios públicos que lo que nos importa que es lo que está pasando, de por sí hay una cifra negra en la ciudad porque no hemos todavía generado las condiciones para que en tan poco tiempo se puedan hacer las denuncias, que es parte del porque la gente no quiere denunciar, es una de las razones por las que no quiere denunciar porque tarda mucho tiempo en el ministerio público, se está trabajando por parte de la procuradora para que sea electrónica y para que sea mucho más eficiente este proceso”, indicó Sheinbaum Pardo.La mandataria capitalina mencionó que ya se dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Procuraduría capitalina, del actuar de las autoridades encabezadas por Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, e indicó que serán las autoridades judiciales las encargadas de fincar responsabilidades en contra de quienes resulten responsable por estos hechos."Es muy claro de que era una consigna, esto quizá es importante. ¿Cómo se nota que era una consigna? si ustedes ven las estadísticas antes del 5 de diciembre viene una tendencia baja y después del 5 de diciembre se incrementa, entonces es evidente que cuando hay una instrucción de que no se maquillan cifras, no se maquillan cifras, y previo a eso era evidente que había una instrucción, orientación, como ustedes lo quieran ver pues de que no se pusieron las cifras en donde debían de estar”, agregó.Finalmente, Claudia Sheinbaum informó que en breve la Agencia Digital de Innovación Pública, dará a conocer las verdaderas cifras sobre el comportamiento de la delincuencia durante el gobierno pasado, con el fin de que la población esté enterada de lo que realmente sucedía y que fue ocultado.