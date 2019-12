Reprochan a AMLO impunidad por Acteal

“Esta Administración no ha hecho suficiente esfuerzo para subsanar las heridas del pueblo mexicano, porque hoy continúa sin saldar la deuda histórica del Estado mexicano: caso de la masacre de Acteal y los acuerdos de San Andrés”.

“Hemos enviado varias comunicaciones al Gobierno mexicano exhortando que hagan efectivo el pronunciamiento y reconozcan públicamente la responsabilidad de la masacre de Acteal al más alto nivel a través del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A un año del inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador,, por lo que, consideraron, ya se convirtió enEn pronunciamiento con motivo del 22 aniversario del asesinato de 45 tzotziles, la organización y representantes de los indígenas sobrevivientes pidieron a López Obrador reconocer públicamente la responsabilidad del Estado por esos hechos.La organización señaló que hace un añoen la que prometió que el Estado asumiría la responsabilidad por la masacre.“Sin embargo, a la fecha no lo han hecho efectivo, pareciera que la materia de justicia y de derechos humanos no son temas prioritarios para este Gobierno”, señaló.El grupo recordó que en 2009 la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo que permitió que 29 paramilitares claramente identificados y señalados por familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre salieran libres.Denunció que dichas personas regresaron a Chenalhó, y aunque no generaron mayor violencia, sí pueden propiciar más ataques.