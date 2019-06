Reprochan a AMLO no indagar a EPN

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, calificó como una incongruencia que sea en Estados Unidos y no en México donde se investigan los sobornos que presuntamente recibió el ex Presidente Enrique Peña Nieto por la compra-venta de la planta Fertinal.En entrevista, recordó que el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la impunidad, pero en los hechos no se han registrado acciones concretas en este sentido."Me parece una incongruencia que sean finalmente otros países en donde sí se presentan carpetas de investigación, donde sí hay denuncias específicas y donde puede haber consecuencias, y que nuestro país se haga de la vista gorda y no inicien investigaciones correspondientes", señaló.La perredista dijo que ahora se sabe de la presunta corrupción en la compra de Fertinal, pero existen casos emblemáticos en los que no hay avances, como Odebrecht o la estafa maestra."Este Gobierno no ha querido abrir alguna carpeta de investigación, y digo no ha querido porque sí puede", afirmó."Todos hemos coincidido en que sí había un desastre en el país, de que sí había temas pendientes en términos de justicia, y esa promesa que hizo Andrés Manuel en campaña de finalmente meter a la cárcel a todos aquellos que hubieran violentado la ley, pues quedó en eso, en una promesa de campaña, cuando en otros países sí hay acciones contundentes en ese tema", abundó.El panista Jorge Arturo Espadas indicó que nadie tiene la facultad de exonerar a alguien señalado como presunto responsable de un delito, por lo que demandó que la Fiscalía General de la República inicie la indagatoria correspondiente."Ahí está el tema de las investigaciones que se están haciendo, se tendrán que hacer en México; la impunidad en México solamente invita a seguir cometiendo delitos, la impunidad es corrupción"."Nadie tiene la facultad de decir: 'yo te perdono, no los voy a perseguir, abrazos no balazos'. No, tenemos que exigirle al Gobierno federal, a través de la Fiscalía, que es autónoma, que realice estas investigaciones y sancione a todos los que tenga que sancionar", dijo.En tanto, el grupo parlamentario del PRI manifestó su apoyo a Peña Nieto y calificó como tendenciosas las acusaciones en su contra.En su cuenta de Twitter, los diputados acusaron fines políticos."El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresa su solidaridad, respaldo y apoyo al Lic. Enrique Peña Nieto @EPN, ante la información tendenciosa y calumniosa que con fines políticos, agravia a quien fuera Jefe del Estado mexicano", publicaron.