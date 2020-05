Reprochan a AMLO por dichos de violencia familiar

Escuchar Nota

"En nada ayuda pretender que no es así. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo confirman", indicó.



"Al Presidente le exigimos que no invisibilice el flagelo de la violencia, porque ello empodera al agresor. El lenguaje que minimiza la violencia hace crecer la impunidad. El declarar falsas las llamadas es una forma de llamarnos mentirosas a las mujeres. Y las mujeres no mentimos, ni las cifras son falsas. Levantar la voz y exigencia es parte de nuestros derechos y los ejerceremos", comentó Villavicencio.



"No somos ni son sus adversarias. Somos ciudadanas libres exigiendo el cumplimiento y respeto a nuestro derecho de alcanzar una vida libre de violencia y acceso a la justicia", subrayó.



"La evidencia desmiente al Presidente y los datos nos hablan de una situación alarmante que vino a agravarse con el confinamiento al igual que en otros países", declaró la coordinadora parlamentaria.



"Lo dijimos desde el principio, a este Gobierno no le importan las mujeres de México. Ha hecho todo por desaparecer de la política pública los programas y apoyos que contribuían a nuestro desarrollo y crecimiento", manifestó.



"Las llamadas y mensajes de texto (subieron) un 80% y no, no son falsos, las mujeres que llegan a los refugios son reales.



"Y no, no lo decimos grupos conservadores, lo decimos a través de las voces de cientos de mujeres, entre ellas, las madres de las víctimas", explicó la Red luego de que el Presidente dijera en su conferencia de prensa que el 90 por ciento de las llamadas por violencia hacia las mujeres son falsas.

"Cuando me agredía lo hacía estando su familia presente. Su mamá nunca me defendió, su papá me decía que yo tenía la culpa por no ser la mujercita que su hijo merecía", relata Claudi, víctima y refugiada.



acusaron que no reconocer la violencia que las mujeres viven es violencia institucional y una negación a los derechos y la justicia.desconozca las propias cifras de su Administración sobre el aumento de la violencia familiar.Advirtieron que negar la realidad no ayuda a combatir la violencia contra las mujeres.La Presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, manifestó que la violencia existe y se ha incrementado durante el confinamiento.Señaló que el grupo plural de Diputadas para la Igualdad Sustantiva invitará al titular del servicio del 911 para que aclare cifras."No hay que negarlo, hay que evitarlo", señaló sobre la situación de violencia que se ha disparado durante la pandemia.Lorena Villavicencio, de Morena, señaló que discrepa del Presidente porque está en riesgo la vida de las mujeres.Además, pidió al Presidente que rectifique su postura y no coloque a las víctimas de la violencia feminicida y a quienes defienden los derechos de las mujeres al frente como si estuvieran contra él.Verónica Juárez, del PRD, llamó a las funcionarias responsables de atender la violencia a las mujeres a cumplir con su deber a pesar de la negativa del Presidente.La diputada del PAN Adriana Dávila señaló que las reiteradas declaraciones del Presidente que niegan la violencia hacia las mujeres reflejan el profundo desprecio que tiene hacia el género femenino y evidencia que vive en una realidad distinta a la del resto de los mexicanos.Por otra parte, la Red Nacional de Refugios, en el texto dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador y titulado #NosotrasTenemosOtrosDatos, expuso el aumento de ingresos a refugios y la atención a mujeres en el mes de abril.En abril, la atención de mujeres, niñas y niños ha incrementado un 77 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2019 y que el ingreso a refugios subió 12 por ciento a nivel nacional, informó la Red en un video, donde también se escuchan testimonios de mujeres violentadas.La organización reconoció las acciones que el Gobierno realiza contra la violencia de género; sin embargo, consideró que no son suficientes en un País donde 10 mujeres son asesinadas diariamente.