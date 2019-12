Reprochan empresarios pobre defensa en T-MEC

“Ahora será un ‘panel’ de terceros, el órgano que nos va a decir si vamos bien o vamos mal, respecto al cumplimiento de las leyes laborales, como quiera sigue siendo una intromisión, y esa parte no me gusta, porque al final, estas son las características de producción y nosotros sucumbimos a la necesidad de tener un tratado ratificado antes de que termine el año, para evitar la cuestión política de EU”, señaló Serrano.

Tereso Medina Ramírez, exdiputado federal y exsenador, dijo que “definitivamente veía al llamado ‘panel y observatorio laboral’ como una intromisión”, por lo que la decisión “se trata de un atentado no solo contra la libertad sindical, sino una agresión a todos los sindicatos mexicanos”.

“Lo que se aceptó es solución de controversias para ver temas en paneles con jueces de tres países, pero solo cuando haya demanda de por medio, y violaciones que sean sostenidas y recurrentes”, aclaró.

Definitivamente fue mucho lo que México cedió en el tema de la supervisión laboral. Así lo calificaron el economista, también líder estatal de la CTM en Coahuila. Señaló que no habrá inspectores extranjeros, ni despliegue de verificadores transfronterizos, ya que lo que se acordó en la reciente negociación fue un panel para resolución de controversias con jueces de los tres países, y que no serán únicamente de EU, como se pretendía. Mientras tanto especialistas en comercio internacional advirtieron que algo que el gobierno no solicitó en los cambios hechos al T-MEC fue un procedimiento para defenderse de las amenazas del presidente de EU, como la del amago de un 25% de aranceles a productos mexicanos por la política migratoria. Tras celebrar la firma del tratado modificado, el Presidente destacó la labor del equipo como representante del país y negociador. The Wall Street Journal señaló ayer que el acuerdo podría amortiguar a EU frente a la desaceleración del crecimiento global, al eliminar la fuente de incertidumbre comercial. Especialistas alertaron que la delegación federal aceptó cláusulas que ya había rechazado y debilitó las negociaciones anteriores para dejar a México sin muchas protecciones.