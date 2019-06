Reprochan legisladores recortes en IMER

La Comisión Permanente del Congreso pidió a la agencia Notimex que trabaje con rigor periodístico. Con ese tema, la oposición aprovechó para reclamar los recortes presupuestales en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).Por unanimidad, el pleno aprobó el punto de acuerdo donde se pronuncia a favor de la libertad de expresión, la pluralidad democrática y por el respeto a la política de información y política editorial de la Agencia del Estado Mexicano."La agencia deberá conducirse en apego a los principios rectores la absoluta independencia editorial, veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad, teniendo como únicas limitantes el respeto a la vida privada, a la paz y moral públicas, a la dignidad personal y a los derechos de terceros de conformidad con la ley que crea la agencia de noticias del estado mexicano", cita el punto de acuerdo aprobado.En el debate, la senadora del PAN Kenia López lamentó que en el IMER se considere dar de baja a cuatro estaciones de radio por los recortes presupuestales.También reclamó que el Canal Once se produzcan programas para denostar a una universidad privada."Necesitamos reconocer que en tanto más información sesgada en medios públicos, menos ciudadanía estaremos formando, en tanto más información ideologizada haya en medios públicos más se estará faltando al compromiso de campaña de no mentir."No necesitamos conductoras, periodistas y analistas ideologizados en medios públicos, necesitamos información y posibilidad de constatar lo que eta pasando en las áreas municipal, estatal y federal. Es lamentable se tenga poca producción en medios públicos y la que se haga esté ideologizado", manifestó la legisladora del PAN.El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, expresó su solidaridad con el IMER, al advertir que el Gobierno federal ha puesto en riesgo su operación con los recortes a su presupuesto, de 14 por ciento el más reciente."Estos hechos han llevado al IMER a un riesgo, no solamente a la reducción simple de recursos, sino afectación de programación, de contenidos de radiodifusoras públicas y el ejercicio de derechos de las audiencias y del trabajo del ombudsman de la radiodifusión."Además de sumarnos y manifestar solidaridad y apoyo a las demandas de quienes se han expresado por el respeto al presupuesto asignado y haya una ampliación, y no exista afectación de derechos de las audiencias por parte del IMER", expuso.Ningún legislador de Morena intervino sobre el tema de Notimex ni de los recortes al IMER.