Reprueba México en medidas para contener Covid

"(Esto) se debe a una aplicación tardía de las medidas y a una gran heterogeneidad dentro del país en cómo se han aplicado estas medidas", precisó Felicia Knaul, líder de este proyecto y directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami.



"Lo que estamos viendo... es en esencia la política de patear el problema, de dejar que los estados sean quienes resuelvan o decidan las políticas, de modo que en lugar de tener una política nacional articulada se tienen 32 distintas políticas".



"Hay dificultades para el acceso al sistema hospitalario que ponen en especial riesgo a la población más vulnerable en términos de ingreso; también a la población adulta, en edades avanzadas y con comorbilidades", planteó.



"Lo que ocurre en la región debe ser un catalizador para el cambio institucional en el hemisferio".

En materia de aplicación de medidas de contención de Covid-19, México apenas alcanza 43 de 100 puntos y está significativamente por debajo de otros países de la región, según el Índice deDe acuerdo con el índice, México es superado por Bolivia, con 80 puntos, Colombia, con 63, y Chile, con 53.Las variables que se miden son cierre de escuelas, suspensión del área laboral, cancelación de eventos públicos, suspensión de transporte público, desarrollo de campañas informativas, restricción de viajes dentro del estado, control de viajes internacionales, directiva de quedarse en casa, restricción del tamaño de reuniones de personas, uso obligatorio de cubrebocas., con 91; Bolivia, con 89; Chile, con 88, y Brasil, con 77.Knaul indicó que también se está rastreando la movilidad en la región y cómo ocurre la apertura.y es el que menos pruebas ha realizado, señaló durante su participación en el foro Covid-19 en las Américas: Políticas y Perspectivas, organizado por la Universidad de Miami.En México hay un liderazgo populista que usa la pandemia de Covid-19 para distribuir mensajes que no están basados en evidencia, lo cual es muy peligroso, advirtió Felicia Knaul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami.La experta pidió no politizar la pandemia.Aseguró que se propagan mensajes contradictorios y que, en cambio, estos deberían estar basados en evidencia, además de ser consistentes, simples, claros, y fáciles de entender y de seguir.En el foro, Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud y Análisis Estratégico del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, dijo que lo que no es válido es que los políticos argumenten falta de evidencia para no hacer cosas que deberían., a pesar de que la región tiene sólo el 8 por ciento de la población mundial.Alertó sobre los sistemas de salud en la región, los cuales están segmentados.Dijo que es el momento para intervenir con programas de acceso universal a la salud y a un ingreso básico.