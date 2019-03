Reprueba Ricardo López actitud de apoyo al muro

El político demócrata residente de esta frontera excandidato a gobernador de Texas, Ricardo López, se mostró en desacuerdo a lo que pretenden hacer personas provenientes de otras ciudades, para apoyar la construcción del muro como lo desea el presidente Trump.“Personalmente no estoy de acuerdo con la idea de que se haga el muro ni tampoco con la señora Enriqueta Díaz, que organiza a clubes de motociclistas puesto que solo quieren llamar la atención de medios conservadores”.Dijo en su opinión que no están alarmados de lo que sucede en esta región en el aspecto del cruce de indocumentados o lo que generó la reciente caravana que estuvo en Piedras Negras, y que derivó en un reforzamiento de la seguridad por tierra, aire y agua con cientos de oficiales de distintos niveles.Pero, “eso que desean hacer solo traerá mala reputación a estas dos fronteras”.Resaltó que así como hay mucha gente que no apoya el muro, representantes y congresistas han hecho pública su postura en contra de esa medida, aun y cuando reconocen que existen otras opciones para frenar o combatir la inmigración ilegal.