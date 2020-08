Reprueban decisión de la Berlinale

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Actores mexicanos nominados al Premio Ariel consideran que la decisión del Festival Internacional de Cine de Berlín de premiar sin distinción de sexo, para su edición 2021, es incorrecto.



Benny Emmanuel (Chicuarotes), Armando Hernández (La Paloma y el Lobo), Luis Alberti (Mano de obra) y Xabiani Ponce de León (Esto No es Berlín) fueron cuestionados sobre la postura del certamen europeo, durante una charla virtual organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.



Los cuatro, junto con José María Yazpik (Polvo), buscarán la estatuilla dorada del Ariel, en la categoría de Mejor Actor, en una ceremonia que vía online se realizará el 20 de septiembre.



Este martes, la Berlinale anunció que dejará de recompensar a los actores en forma separada según su sexo, así que para 2021 se entregará un único Oso de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista y otro a la Secundaria, en lugar de Mejor Actriz y Actor.



La directiva del certamen dijo que, de esa manera, trata de evitar cualquier jerarquía entre mujeres y hombres.



“Si el ganador a Mejor Actor y Secundario es hombre, dirán que no hay inclusión, o al revés igual”, indicó Hernández, quien ha actuado en los filmes Fuera del Cielo y la serie El César.



“No me parece eso, es algo desquiciado, creo que cada género debe estar representado”, respaldó Alberti, reconocido por Bronco, la serie.



“Creo la banda está confundida”, atajó Benny Emmanuel.



La charla fue moderada por la también actriz Leticia Huijara (La Ley de Herodes), quien junto con los nominados saludó la decisión de efectuarse la ceremonia del Ariel, aunque sea a la distancia.



“Que siga en pie la Academia, la entrega, el cine, es reencontrarme con la gente de nuestro medio y decir, aquí estamos, aquí estoy, en esta época difícil que estamos pasando”, apuntó Alberti, que en Mano de Obra, de próximo estreno, encabeza a un grupo de albañiles reales que se apropian de una casa construida por ellos mismos.



Hernández, que en La Paloma y el Lobo encarna a un joven alejado de su lugar de origen recordó que la lucha del cine mexicano siempre ha sido llegar a la cartelera.



“Tener un espacio, que se vea, haya cabida, con el paso del tiempo la gente se ha vuelto exigente y se da oportunidades de ver otro cine, otras historias, como estas”, destacó.