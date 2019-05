Reprueban mil 600 verificación vehicular

Ya van mil 600 automóviles particulares y de transporte urbano que reprueban la verificación vehicular.En el caso del servicio colectivo y taxis –que han sido la mayoría de los que no pasan–, se les pide que afinen sus unidades antes de volverse a presentar.Si bien, en el caso de los vehículos particulares la verificación es más un compromiso ambiental que una obligación, Graciela Arocha Gómez, directora de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, lamentó que solo el 3% de las unidades que circulan por Saltillo acuda a validar sus niveles de emisiones.“Ahorita llevamos más de 10 mil vehículos verificados, de los cuales mil 600 fueron rechazados, que no pasaron la prueba de emisiones. Esto implica que si un transporte urbano o un particular llega a los centros y se detecta que excede, se le pide que vayan a afinar su vehículo, porque no está bien afinado”, dijo.Recordó que para que los taxis y camiones del transporte urbano logren su refrendo anual, primero deben comprobar que pasaron la verificación vehicular.En cuanto al número de unidades verificadas, en comparación con los vehículos que circulan por la ciudad, la funcionaria reconoció que siguen siendo pocos los que cumplen con el medio ambiente.“Es una cifra muy pequeña con respecto a los automóviles que tenemos de alta en el padrón vehicular; se habla de 330 mil unidades en la ciudad. Probablemente no todos están aquí en Saltillo, no sabemos, pero también circulan carros extranjeros o de otras ciudades”, apuntó.